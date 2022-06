Il Galles battendo 1-0 l’Ucraina è diventata la 30/a nazionale a qualificarsi per la Coppa del Mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre). Restano ancora due i posti da assegnare durante gli spareggi intercontinentali. Uno andrà alla vincente della sfida tra Emirati Arabi Uniti e Australia e il Perù; l’altro a Costa Rica o Nuova Zelanda. Il quadro si completerà tra il 13 e 14 giugno, come scrive Repubblica.it.