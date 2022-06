Offerto un quinquennale per Bernardeschi, il Napoli si sbilancia!

Il Napoli si è svelato, sino a sbilanciarsi per un quadriennale con opzione per la quinta stagione, su cifre che appagherebbero Bernardeschi. Ma ognuno ha un proprio copione da assecondare e c’è ancora dinnanzi a sé uno scenario da definire, con una serie di destini da definire: a sinistra, Insigne ha già la propria controfigura in Kvaratskhelia e pure in Lozano, che su quella corsia ci è cresciuto; e a destra, semmai, Politano è da solo o semmai sempre con Lozano o magari con Elmas, ma senza un’ala – come si usava un tempo – che dia vita al gioco delle coppie. Bernardeschi ha allargato il proprio orizzonte, l’ha persino allungato essendosi dedicato alla copertura della fascia anche nella fase difensiva, e l’eleganza della corsa, l’esperienza a certi livelli e l’abitudine a lottare per vincere rappresentano un fattore. Il piano-Bernardeschi è partito.

Fonte: CdS