Nations League, Gibilterra/Macedonia del Nord: 0-2, un’ora di campo per Elmas

Seconda giornata di Nations League, gruppo 4 di lega C. In campo Gibilterra e Macedonia del Nord. Al Victoria Stadium, grazie al gol realizzato al 21esimo minuto da Enis Bardhi, è la Macedonia ad andare al riposo in vantaggio. Si può dire che i primi 45 minuti siano stati un monologo in rosso. Più o meno stesso andamento nella ripresa, e stavolta è Boban Nikolov a raddoppiare per la Macedonia con un tiro di destro da centro area. Assist di Dorian Babunski con passaggio filtrante. Un’ora di gioco per il napoletano Elmas. Di seguito il tabellino del match:

GIBILTERRA: Annesley L., Brito E., Coleing D. (Portiere), Jolley E., Lopes B., Olivero J., Styche R. (dal 20′ st Coombes J.), Torilla G., Valarino J. (dal 33′ st Casciaro L.), Walker L. (dal 42′ st Pozo N.), Wiseman S.. A disposizione: Avellano B. (Portiere), Banda B. (Portiere), Casciaro L., Chipolina R., Coombes J., Hernandez A., Morgan K., Mouelhi A., Pons A., Pozo N., Ronan K., Santos E. Allenatore: Ribas J..

MACEDONIA DEL NORD: Alioski E. (dal 20′ st Ashkovski S.), Bardhi E., Elmas E. (dal 20′ st Babunski D.), Iliev D. (Portiere), Musliu V., Nikolov B., Ristovski M. (dal 12′ st Babunski D.), Serafimov N., Spirovski S. (dal 1′ st Ristevski K.), Todoroski T., Trajkovski A. (dal 12′ st Miovski B.). A disposizione: Ashkovski S., Babunski D., Babunski D., Churlinov D., Dimitrievski S. (Portiere), Ethemi V., Fazlagic E., Grozdanovski T., Miovski B., Ristevski K., Siskovski D. (Portiere), Zajkov G. Allenatore: Milevski B..

Reti: al 21′ pt Bardhi E. (Macedonia del Nord), al 39′ st Nikolov B. (Macedonia del Nord).

Ammonizioni: al 35′ st Babunski D. (Macedonia del Nord).