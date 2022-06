Mertens-Napoli, c’è ancora un dubbio che il belga vuole risolvere con AdL

Il Napoli e la questione rinnovi, è uno ei temi che nelle prossime settimane dovranno essere risolti, compreso quello di Dries Mertens. Il belga, come riporta la Gazzetta dello Sport, vuole capire se il club crede ancora in lui, ovvero essere parte integrante del progetto tecnico e non solo. La cifra per il rinnovo è 1,7 milioni, ma non è questo l’aspetto che bisognerà risolvere. Il calciatore vorrebbe giocare di più rispetto all’ultima stagione, Spalletti però ha fatto intendere che per lui Mertens è importante per la squadra. Ora non è una questione economica, ma di recuperare un rapporto fiduciario tra le parti.

La Redazione