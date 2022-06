Mercato – Il Napoli ha alzato l’offerta per Deulofeu, ma all’Udinese sembra non basti

La trattativa per portare Deulofeu, attaccante dell’Udinese al Napoli, va avanti, anzi si evolve, come riportato dal portale Tuttoudinese. “ll club partenopeo ha raggiunto l’accordo col giocatore spagnolo, sulla base di un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, ma ora servirà quello con l’Udinese: Giuntoli avrebbe alzato l’offerta a 18 milioni di euro più bonus, il club friulano al momento non scende sotto i 20. Trattativa che prosegue, l’impressione è che un accordo si troverà. Fumata bianca in arrivo, Deulofeu sempre più vicino al Napoli“.