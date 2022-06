Maggio, l’infinito: il Vicenza pensa ad un rinnovo di contratto

Oggi è stata la giornata di Rafa Nadal, eterno tennista, alla vittoria per la 14 volta del Roland Garros. Un atleta che non conosce viale del tramonto. 36 anni e tanta voglia ancora di giocare, nonostante qualche acciacco fisico di troppo. Nel calcio, con qualche anno di più, c’è l’ex azzurro Christian Maggio. E’ stato tra i migliori acquisti del calciomercato invernale del Vicenza. Il suo ottimo impatto nel girone di ritorno non è bastato ai veneti per evitare la retrocessione ma ha comunque lasciato il segno. Al punto che, secondo quanto riporta TrivenetoGoal.it, i biancorossi starebbero pensando a un rinnovo contrattuale con il classe ’82.