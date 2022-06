Luca Cerchione: “Napoli-Ostigard, ecco cosa trapela dal club azzurro”

Il mercato del Napoli, in attesa di capire la questione dei rinnovi, è sempre in divenire per gli acquisti. Il giornalista di One Station Radio Luca Cerchione su twitter aggiorna su Ostigard.

Il #Napoli ha offerto al #Brighton 3mln€ per il cartellino di #Ostigard. La richiesta degli inglesi è di 6/7mln€. Le sensazioni sono positive: il difensore norvegese piace sia ad #Adl che a #Giuntoli, pertanto potrebbe arrivare il rilancio definitivo per il classe ‘99 — Luca Cerchione (@lucacerchione) June 5, 2022

