L’ex Bertoni: “Senza Insigne il Napoli perde tanto, va fatto qualcosa”

Daniel Bertoni, campione del mondo con l’Argentina nel ’78, ha parlato a Tuttomercatoweb.com soffermandosi inizialmente sul Napoli. E da ex partenopeo ha detto: “Poteva vincere lo scudetto, è una squadra equilibrata ma ha perso partite decisive, in particolare quella con la Fiorentina che quel giorno ha fatto la miglior gara dell’anno. Senza Insigne il Napoli perde tanto, è un calciatore d’elité, gioca bene per la squadra e per il gol. Ora senza di lui Osimhen si troverà solo, va fatto qualcosa“.