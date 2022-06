Lazio, l’impossibile sogno Zielinski e lo scambio smentito

La stagione di Piotr Zielinski è stata double face. Un’ottima prima parte, poi l’ombra, tanto che negli ultimi mesi, spesso, ha cominciato la partita dalla panchina. Nell’ultima gara, dopo il ritorno al gol, ha dichiarato che avrebbe di sicuro fatto meglio nel prossimo anno partenopeo, quindi…nella mente del centrocampista polacco non pare proprio campeggiare l’idea di andar via da Napoli. In questi giorni, però, tra i vari rumors di mercato, si parlava e si scriveva di uno scambio (alla pari) con il laziale Luis Alberto. Francamente appare impossibile. Non lo ritiene attuabile neanche Il Corriere dello Sport che lo definisce impossibile. “Il sogno Zielinski è improponibile per i costi, a Napoli guadagna 4,2 milioni. E lo scambio con Luis Alberto viene smentito”. La voglia di “azzurri” che è presente alla Lazio, almeno per quanto riguarda Zielinski, non potrà essere appagata.