La Juventus vuole inserire Demiral per arrivare a Koulibaly

Prosegue la partita a scacchi fra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese al momento è in nazionale e, stando a quanto si sa, dovrebbe esserci un nuovo incontro tra il patron azzurro ed il suo agente, Ramadani. Si sa dell’ interesse del Barcellona, che ha comunque difficoltà di mercato, e degli occhi bianconeri su di lui. La Juventus ha un buco in difesa e Allegri per ricucirlo non disdegnerebbe affatto il centrale partenopeo, ma si sa anche di una certa titubanza, da parte di Koulibaly, ad accettare la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri monitorano la situazione e varano strategie. Per puntare al forte difensore azzurro, provano ad inserire in un’eventuale trattativa Merih Demiral, centrale che potrebbe anche non essere riscattato dall’Atalanta.