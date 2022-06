Gazzetta – Tra il Napoli e Mertens si arriverà ad un compromesso, o sarà addio

Ancora nessuna novità in merito al rinnovo di Dries Mertens trapela, e tutto è ancora avvolta da mille interrogativi. Oggi La Gazzetta dello Sport sottolinea qual è la situazione al momento. “Quella di Mertens è una questione urgente che andrà risolta rapidamente in un senso o nell’altro. Certo, alla luce del nuovo diktat, il belga non può pensare di guadagnare i 4,5 milioni a stagione che gli erano stati garantiti un paio di anni fa quando era sul punto di firmare con l’Inter. Ma non sarebbe giusto pretendere che metta nero su bianco dinanzi a una proposta nettamente inferiore, facciamo 1,5 più bonus “prendere o lasciare”. Ci sarà un contatto, forse un incontro, entro 10 giorni: se si arriverà a un compromesso bene, altrimenti “Ciro” si sentirà libero di valutare altre proposte (Lazio in testa)”.