Dopo un anno, Italia “rivoltata”: 6 esordienti in azzurro

Dopo la sconfitta – brutta e pesante- contro l’Argentina, Roberto Mancini rivolta l’Italia come un calzino. Dal clamoroso tonfo di Wembley si salva solo Donnarumma, poi spazio all’Italia che verrà. E i segnali visti nella partita di esordio in questa Nations League contro la Germania sono decisamente confortanti. Alla fine dei 90’ saranno 6 (Frattesi, Gnonto, Pobega, Ricci, Cancellieri e Dimarco) gli esordienti in Nazionale che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro del ciclo azzurro. «Siamo stati un po’ dei polli a concedere il pareggio subito. Non è stata una partita facile all’inizio, ma siamo stati bravi a soffrire. Sono contento per i ragazzi: era la prima volta che giocavano insieme. Tutti bravi, c’era da correre. Abbiamo giocato alla pari contro una grande nazionale». Mancini dimostra di aver voltato pagina, di aver messo alle spalle vittoria e bagordi di un anno fa. Di aver capito che quella Nazionale non esiste più e che adesso è già tempo di costruire un nuovo gruppo.

Il Mattino