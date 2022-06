CdS voto – Italia-Germania, Politano mette grinta e convinzione

Ieri sera al “Dall’Ara” di Bologna l’Italia ha affrontato la Germania per l’esordio in Nations League. Gli azzurri pareggiano 1-1, con la rete di Pellegrini che segna a porta vuota su cross di Gnonto. Il pari dei tedeschi è con un tiro potente nell’angolo di Kimmick. Ha giocato per 63 minuti Matteo Politano ed ha mostrato tutta la grinta e la determinazione, come riportato il CdS, fino al momento dell’infortunio.

Politano 7 – Veloce e sgusciante. Gioca con cattiveria e convinzione, aggiungendo cross pericolosi. Deve arrendersi a un infortunio.

La Redazione