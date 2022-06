Capuano: “Deulofeu? E’ un giocatore da Napoli e da grandi club”

L’allenatore, Eziolino Capuano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, tra le altre cose delle possibili partenze del Napoli, e del nuovo obiettivo azzurro Deulofeu, come riportato da TuttoNapoli. “Troppo importanti le eventuali uscite di Koulibaly e Mertens? In generale stiamo parlando di due campioni, in particolare Mertens, che penso è stato uno dei giocatori più importanti della storia del calcio. Purtroppo, ahimè, c’è una storiella che mi riguarda con Mertens. Koulibaly è un giocatore, nel ruolo, tra i più forti in assoluto nel mondo. Però la riconoscenza nel calcio, purtroppo, è una componente che non esiste. Basti vedere quello che è successo anche a Salerno, è stata fatta una salvezza miracolosa con l’entrata di Iervolino, ma si è dimenticato tutto quello che si è fatto in precedenza”.

“Deulofeu? Ha fatto un campionato devastante, è un giocatore da Napoli e da grandi club. Poi un giocatore che arriva da una squadra non di primissima fascia, si deve confermare in una squadra importantissima. Ha tutte le qualità per confermarsi nel Napoli, è un giocatore che prenderei”.