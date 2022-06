Cagliari, parte il nuovo corso: in tre per la panchina sarda

Si è chiusa in maniera burrascosa e non per la retrocessione l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari. Adesso, la squadra sarda si ritrova, dopo 7 anni, in cadetteria. Deve e vuole puntare subito al ritorno in massima serie. La prima, fondamentale, scelta sarà quella del nuovo tecnico, poi si passerà al calciomercato. Da quanto si apprende dal sito gianlucadimarzio.com, il club isolano starebbe sondando seriamente Filippo Inzaghi, che ha trascorso parte della scorsa stagione a Brescia, ma non sarebbe il suo l’unico nome sondato per avviare un nuovo corso. Contatti anche con Fabio Liverani, già allenatore di Parma e Genoa tra le altre, ma anche con Daniele De Rossi, oggi presente nello staff della Nazionale italiana al fianco del ct Roberto Mancini.