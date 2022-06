Barak/Napoli, trattativa in fase di stallo: divergenza di…cifre

Un occhio al centrocampo. Anguissa punto fermo. Poi…poi c’è da chiedersi chi altro. Zielinski dovrebbe esserci, di lui si parla di interessi bavaresi, di scambi stile fantacalcio con la Lazio, ma il giocatore polacco dovrebbe essere a Napoli anche la prossima stagione. Fabian è un po’ punto interrogativo, gli agenti sono al lavoro, il rinnovo è in stand by, staremo a vedere. Da monitorare anche Diego Demme, utilizzato poco quest’anno da Spalletti. In entrata si parla di Barak del Verona. Proprio dalla città scaligera, però, fanno sapere che la trattativa è in fase di stallo. Il quotidiano ‘L’Arena’ scrive che il presidente Setti valuta il centrocampista ceco non meno di 20 milioni di euro e il Napoli non è disposto a offrire più di 12.