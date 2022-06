Bagni, ex Napoli: “Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto”

Su Radio Marte, è intervenuto, ecco le sue parole: “Non soin questi anni cosa avrebbe fatto, quelcon meno entrate ha fatto cose straordinarie.ha sfruttato al massimo quel periodo vincendo tantissimo in sei anni e mezzo.ha vinto titoli meno prestigiosi, il Napoli non ha mai fatto questo salto di qualità che ha fattoquest’anno. I rossoneri nelle difficoltà sono riusciti a vincere, noi quando avevamo tutto dalla nostra parte non l’abbiamo sfruttato. I giocatori da cui ripartire, per me, sono:. Non ci sono garanzie per i portieri,è stato sfortunato e vittima di infortuni ma vedere un portiere favorito non dà fiducia. Perbisogna anche capire il prezzo, nessuno ti regala qualcosa. Io mi espongo e dico che verrà aper fare il quarto centrale, così come dissi per. Nel Napoli, oltre ad essere aggressivi, bisogna saper giocare. Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto , il primo è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale”.