Tuttosport – Tre big nostrane, tra cui il Napoli, in corsa per Casale

Il Napoli è sempre in fermento per il mercato appena iniziato, obiettivo rinforzarsi in vista della nuova stagione calcistica. Ovviamente bisognerà capire chi resta e chi parte, ed in virtù di questo, non farsi trovare impreparati. Stando a quanto riportato da Tuttosport, sono tre i club in corsa per Nicolò Casale, difensore dell’Hellas Verona. “Nicolò Casale del Verona è finito nel mirino delle big nostrane. Il difensore piace a Roma, Napoli e Lazio. Gli scaligeri hanno rifiutato 10 milioni per il cartellino del giocatore, ne pretendono almeno 15″.