Superlega tra un mese l’udienza definitiva, Tebas contro tutti!

Superlega, ci risiamo. La battaglia portata avanti daè pronta a vivere un momento chiave:, infatti, si prepara a prendere una decisione sul ricorso presentato proprio dallariguardo l’accusa di monopolio nei confronti dell’Uefa. L’udienza è stata infatti fissata per i prossimi, ma sia dal fronte Superlega che da quello dellafiltra ottimismo riguardo l’esito. Intanto continua la crociata di, per difendere il prodotto spagnolo e tutelare l’operato delle sue squadre. Una battaglia che vede il dirigente spagnolo attaccare chi secondo lui non rispetterebbe i principi di concorrenza leale. E dopoaccusato di slealtà per l’offerta monstre che ha convintoa restare piuttosto che andare al, nel mirino di Tebas finiscono. Secondo quanto riportato da As, infatti, il numero uno della Liga avrebbe presentato alla Uefa degli esposti contro di loro. Per quel che riguarda il club bianconero, i sospetti ruotano nuovamente attorno al caso plusvalenze: nonostante a livello sportivosia già stata prosciolta dal Tribunale Federale, orarisolleva la questione chiedendodi approfondire. E dopo aver attaccato(anche) per il clamoroso rinnovo di, arriva la richiesta di indagare attorno all’acquisto dida parte del: «Vorrei sapere come hanno portato a termine l’operazione, il team di Raiola ha chiesto una grossa commissione…», aveva dichiarato Tebas negli scorsi giorni.