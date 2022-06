Su Ounas , c’è l’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi

Ogni estate ci sono i balli o i tormentoni, compreso il calciomercato, dove c’è da capire il destino dei giocatori. Anche nel Napoli con Adam Ounas che in questi anni è tornato a giocare nella Ligue 1, ma anche in Italia con il Cagliari e il Crotone. Solo con la squadra “pitagorica” si sono visti i famosi “strappi” tanto da far stropicciare gli occhi a Serse Cosmi. Il franco-algerino, stasera impegnato per le qualificazioni in Coppa d’Africa, è tornato alla base e solo all’inizio stava dando segnali incoraggianti, vedi le reti contro il Legia Varsavia e il Leicester in Europa League. Poi i mesi successivi il Covid, gli infortuni e le panchine, hanno portato ad un netto calo. In questa sessione di mercato, secondo il Corriere dello Sport, l’ambizioso Monza potrebbe essere la sua prossima destinazione, come confermato dal d.s. Antonelli. Del resto i calciatori con estro e fantasia, da sempre piacciono a Berlusconi e in Brianza Ounas si potrebbe rilanciare, c’è solo da attendere l’offerta giusta.

La Redazione