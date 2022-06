Schira: “Colloqui in corso per Gerard Deulofeu al Napoli”

Il mercato del Napoli corre spedito verso le mete designate, come Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, che il club partenopeo ha come obiettivo. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha scritto sui social aggiornando sulle ultime novità in merito. “Colloqui in corso per Gerard Deulofeu al Napoli. Offerto allo spagnolo un contratto fino al 2026. Previsto un incontro con l’Udinese nei prossimi giorni per cercare di raggiungere un accordo”.