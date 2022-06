Repubblica – Osimhen è “incedibile” fino al 2023, nonostante la pressione di tre big

Tranne qualcuno, tutti giocatori del Napoli sono stati dichiarati cedibili, ovviamente previa offerta vantaggiosa per il club e le aspettative di De Laurentiis, meno uno però. Victor Osimhen, stando a quanto scrive Marco Azzi su Repubblica, è “incedibile” almeno per altri sei mesi, fino al 2023, ed i motivi sono puramente economici e tecnici. In effetti, nonostante l’attaccante nigeriano sia inseguito da Manchester United, Newcastle e Bayern, ora conviene tenere “congelate” questi interessi in virtù dell’ammortamento del cartellino e per il decreto crescita.