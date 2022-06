Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, in particolare soffermandosi sulle voci di mercato che riguardano Zielinski . “Non so se farei lo scambio tra Zielinski e Luis Alberto, forse no. Zielinski, se recuperato, è un grande giocatore. Con Gattuso ha dimostrato tanto.

Se Zielinski ritrova la sua condizione ha grandi colpi, come il gol al Barcellona, ma quando si spegne un po’ la luce dei giocatori bisogna cercare di riaccenderla”.