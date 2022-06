Quasi sul filo di lana, Benevento iscritto in B: ok di Vigorito a Mastella. Il Ds Foggia già al lavoro

La B è salva. Il Benevento sarà iscritto al prossimo campionato: lo ha garantito Vigorito al sindaco Mastella. Il presidente è pronto a versare 5 milioni per gli adempimenti necessari (stipendi in regola inclusa la mensilità di maggio, oltre le ritenute Irpef, contributi Inps e tributi Ires, Irap e Iva) oltre che a rilasciare la fideiussione da 800mila euro da allegare alla domanda d’ammissione. Il massimo dirigente resta in silenzio, ma non è da escludere una conferenza stampa nelle prossime ore per chiarire la sua posizione. La certezza è che non abbandonerà il Benevento, ovvero la sua creatura. Per sistemare tutte le altre faccende, incluso il suo ruolo al vertice della società, c’è tempo. Ieri il rompete le righe per la squadra. Il ritiro resta in calendario dall’11 al 30 luglio a Cascia. Il ds Pasquale Foggia è già al lavoro per ridefinire i piani futuri: si va verso la riconferma di Fabio Caserta e di gran parte del gruppo che nell’ultimo campionato è arrivato fino alla semifinale playoff. Prima operazione sarà il riscatto del portiere Paleari dal Genoa per una cifra vicina al milione di euro. Fonte: Il Mattino