Punti di forza e quelli deboli di KK ne parla il suo l’ex allenatore Semin

Un giovanissimo Khvicha Kvaratskhelia approda alla Lokomotiv Mosca. Ad accoglierlo sulla panchina della Lokomotiv trova Jurij Semin, vero e proprio santone del calcio russo. (Clicca qui per l’intera intervista)

Come lo vede nel Napoli?«Napoletani e georgiani non sono poi così differenti e quindi penso che il suo ambientamento non sarà difficile. Come caratteristiche di gioco mi ricorda molto Insigne, e anche il ruolo è proprio quello. Sono sicuro che sia pronto a fare un salto di qualità».

Punti di forza?«A livello offensivo è già a buon punto».

Punti deboli?«Deve migliorare e crescere nei contrasti e studiare bene come si difende da squadra. D’altra parte si tratta di un’arte nella quale gli italiani sono dei maestri».

Fonte: Il Mattino