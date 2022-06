Ospina, il Real sceglie la linea giovane: Madrid si allontana

Cambia il progetto Real. Adesso i blancos puntano ad un giovane che voglia costruirsi il futuro a Madrid, per cui, si allontana l’ipotesi madrilista per Ospina. I freschi campioni Champions, infatti, sarebbero molto vicini a Gabriel Slonina, 18enne portiere americano in forza ai Chicago Fire in Mls che potrebbe arrivare in Europa dalla porta più importante. «Speriamo che Real e Chicago possano trovare l’accordo, giocare a Madrid sarebbe un sogno per Slonina» ha detto l’agente del giovane portiere americano nelle scorse ore. Il suo acquisto bloccherebbe ogni trattativa per David Ospina: il portiere del Napoli, in scadenza con il club azzurro a fine mese, era stato infatti individuato come alternativa a Courtois per la prossima stagione, con Lunin in partenza. Il club di De Laurentiis aspetta la prossima settimana una risposta definitiva dal portiere colombiano, che ora è in vacanza.

Il Mattino