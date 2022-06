NATIONS LEAGUE – Italia-Germania 1-1, azzurri giovani ma con voglia diversa. Bene Politano

Questa sera al “Dall’Ara” di Bologna, c’è stato l’esordio dell’Italia contro la Germania in Nations League. Una squadra giovane e che crea la curiosità. I tedeschi partono meglio, anche se l’occasione di Goretzka finisce alto sopra la traversa. Gli azzurri hanno con Scamacca la palla gol migliore per passare, ma la punta del Sassuolo coglie il palo. Bene Politano sulla destra e che duetta con Frattesi. Ad inizio ripresa Scamacca di testa manda di poco sul fondo. Ci prova anche Politano che calcia a giro, palla deviata e che termina sul fondo. L’esterno del Napoli esce per una botta al ginocchio ed entra Gnonto. Il ragazzo dello Zurigo è subito decisivo, mette la palla in mezzo e segna Pellegrini. La Germania però reagisce subito e pareggia con Kimmick che batte di potenza Donnarumma. Il portiere azzurro neutralizza i tiri di Gundogan e di piede ancora su Kimmick. Un punto che fa morale anche in vista del match di martedì sera contro l’Ungheria a Cesena.

ITALIA-GERMANIA 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6, Biraghi 6 (35′ st Dimarco s.v.); Frattesi 5,5 (40′ st Ricci s.v.), Cristante 6, Tonali 6 (35′ st Pobega s.v.); Politano 6,5 (20′ st Gnonto 7), Scamacca 6 (40′ st Cancellieri s.v.), Pellegrini 6,5 A disp.: Cragno, Meret, Calabria, Luis Felipe, Barella, Mancini, Raspadori. All: Mancini 6,5

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Henrichs (14′ st Hofmann); Kimmich, Goretzka (20′ st Gundogan); Gnabry (35′ st Raum), Muller (20′ st Havertz), Sané (14′ st Musiala); Werner.

A disp.: Trapp, Baumann, Tah, L. Nmecha, Klostermann, Brandt, Schlotterbeck. All.: Flick

Arbitro: Jovanovic (SRB)

Marcatori: 25′ st Pellegrini (I), 28′ st Kimmich (G)

Ammoniti: Pellegrini, Florenzi, Bastoni (I); Kehrer, Havertz (G)

Espulsi: –

A cura di Alessandro Sacco