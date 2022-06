Napoli-Ostigard, tutto fatto o quasi. C’è un ostacolo da superare

Il Napoli, come ha detto più volte il presidente De Laurentiis, sta facendo un mercato dinamico, già effettuato due acquisti: Olivera e Kvaratskeila, i riscatti di Juan Jesus e Anguissa. Adesso si punterà tutto su Ostigard ex Genoa, in forza al Brighton. Il club azzurro, come riporta il CdS, ha da tempo il sì del ragazzo, ma questo accade in tempi non sospetti, ovvero da Marzo. Il norvegese, autore di un’ottima prestazione in nazionale contro la Serbia, ha in camera il poster di Fabio Cannavaro, quindi un altro indizio davvero confortante. La distanza con la società inglese è di 3 milioni, 8 milioni chiesti contro i 5 che offrono i partenopei. L’ostacolo vero, però sono le commissioni da dare agli agenti, ma la sensazione è che la trattativa, si possa chiudere e dare a Spalletti il quarto centrale per la prossima stagione. Un altro vantaggio è che avendo giocando in Italia conosce alla perfezione il nostro campionato, ma prima c’è l’ostacolo da superare, come del resto è da sempre il calciomercato.

La Redazione