Il Napoli e Deulofeu, si lavora alacremente per portare il jolly d’attacco ex Barcellona, Milan e Watford. Come riporta calciomercato.com tra il club azzurro e il calciatore argentino c’è già l’intesa, ingaggio da 2 milioni più bonus e contratto pluriennale. La novità è che l’offerta verrà alzata fino a 16 milioni. A meno di colpi di scena, l’affare si farà dove cresce l’ottimismo per la società di De Laurentiis.

La Redazione