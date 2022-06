La Lega Seria A incorona Osimhen, primo nella classifica “gol di testa”

Victor Osimhen ha dimostrato il suo valore nella zona avanzata del Napoli segnando doppiette su doppiette, e tanti gol di testa, una delle sue specialità La Lega Serie A lo incorona come primo in classifica proprio in merito a questa sua caratteristica, come scrive oggi ilmattino.it. “Sette gol con un colpo di testa, nessuno meglio di Victor Osimhen in Serie A. L’attaccante del Napoli è stato celebrato attraverso i canali ufficiali social della Lega Serie A per aver vinto la speciale classifica dei gol di testa. L’attaccante del Napoli ha fatto meglio di prime punte illustri: dietro di lui, infatti, sono finiti il capocannoniere Immobile, lo specialista Destro e anche Vlahovic”.