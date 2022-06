Kvaratskhelia show in nazionale, vince Rrahmani, solo pari per Elmas

Il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia continua a segnare e lo fa anche in nazionale, con un pallonetto da posizione defilata e quasi al limite dell’area; non contento, ha anche fornito un assist vincente ai propri compagni nella partita vinta dalla Giorgia per 4-0 contro Gibilterra e che ha visto l’esterno in campo per un’ora. Nello stesso girone D di Nations League non va oltre l’1-1 la Macedonia del Nord di Elmas contro la Bulgaria (90′ in campo per il centrocampista azzurro). Vince, invece, il Kosovo di Rrahmani, che supera Cipro e si porta momentaneamente al primo posto del gruppo B; il difensore azzurro è rimasto in campo 90′.