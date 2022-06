Koulibaly, il Napoli ha fatto la sua offerta: occorre parlare con Ramadani

Kalidou Koulibaly è in silenzio. Al momento pensa solo al suo Senegal, poi, dopo si vedrà. E’ chiaro che uno come KK faccia gola un po’ a tutti, ma è altrettanto chiaro che l’offerta deve essere considerevole. Il contratto con il Napoli scade a giugno 2023 e il Napoli vorrebbe evitare di ritrovarsi Kalidou a parametro zero a gennaio. Per questo il tentativo di avvicinamento con il suo potentissimo agente, Ramadani, c’è già stato. Ma senza esito. Il Napoli ha avviato il ridimensionamento, Koulibaly sa che il prossimo potrebbe essere il contratto della vita. Di ufficiale ancora nulla, ma il Corriere del Mezzogiorno scrive che “Nell’ultimo colloquio faccia a faccia, De Laurentiis ha proposto a Koulibaly un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili che gli consentirebbero d’arrivare a 4,5 milioni. Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, anche perchè non sono arrivate offerte congrue”