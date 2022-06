Il tempio decaduto di Diego: il Centro Paradiso è ufficialmente in vendita

Il Centro Paradiso di Soccavo è ufficialmente in vendita, o quantomeno quello che ne resta: dall’epoca del fallimento la struttura è stata affidata a un pool di istituti bancari che non ha mai saputo cosa farne e che ora ha scelto di metterlo in vendita, dopo che per anni è stato abbandonato e reso vittima di saccheggi da ladri di ferro. Le prime voci parlano di cordate di imprenditori pronti a rilevare il centro e farne un luogo per svolgere eventi o un centro medico-sanitario. Nulla di ufficiale per un luogo che dalla morte di Maradona è diventato una sorta di tempio laico al dieci del Napoli. L’assessore comunale Edorado Cosenza ha espresso felicità alla notizia della messa in vendita del Centro Paradiso, che così potrà essere recuperato, ma spera possa continuare a essere un luogo di sport da valorizzare come successo ai Quartieri Spagnoli grazie al murales di Diego: nuova linfa economica e punto di ripartenza per il quartiere Soccavo. Per la burocrazia comunale il Centro Paradiso è un’attrezzattura di quartiere, ovvero destinata a uso sportivo e, nonostante le scappatoie, tale deve restare: «Non consentiremo mai che una cosa del genere possa accadere», tuona Maurizio Lezzi, ex presidente municipale a Soccavo e candidato alle ultime consultazioni con una lista vicina a Catello Maresca, «Il Centro Paradiso è un simbolo, quel campo di calcio è un bene dell’intero quartiere, se qualcuno avrà idee differenti siamo pronti alle barricate per difenderlo».

Fonte: Paolo Barbuto, Il Mattino