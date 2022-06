Sarà per l’arrivo di Gattuso, sarà per richiesta dell’ ex tecnico azzurro, fatto sta che in uscita c’è anche Matteo Politano. Sull’ esterno del Napoli, infatti, l’interesse del Valencia è concreto. Lo riporta quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno, che anticipa anche l’offerta che il club spagnolo avrebbe in mente di presentare ad Aurelio De Laurentiis: 12 milioni di euro. Se dovesse partire, Bernardeschi a parametro zero è il nome più concreto per completare il pacchetto di esterni.