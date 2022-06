Il ruggito del leone Anguissa: “Cercheremo di vincerle tutte”

Non è ancora finita la stagione di Frank Anguissa. Dal Napoli alla Nazionale. Infatti, proprio come tanti altri suoi colleghi, anche il centrocampista azzurro è impegnato con il Camerun per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa 2023. «Ci sono nuovi giovani giocatori che si calano rapidamente nel nostro gruppo. È sempre un piacere avere nuovi compagni, li aiuteremo ad essere pronti» le parole dell’azzurro. Dopo il terzo posto nell’ultima edizione del torneo, giocata in casa, il Camerun vuole tornare a puntare la vittoria. «Il gruppo è buono, restiamo concentrati e determinati, cercheremo di vincere tutte le partite perché è nostro dovere» ha spiegato ai media del Camerun Anguissa. La nazionale dei leoni affronterà il Burundi il prossimo mercoledì per il primo dei match di qualificazione.

Il Mattino