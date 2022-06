Hamsik è a Napoli e non dimentica il suo barbiere

Una spuntatina alla cresta ci sta tutta. Made in Naples, sia chiaro: Marek Hamsik è stato avvistato ieri a Napoli e una delle prime tappe è andata in scena dal suo amico acconciatore, Costantino Intemerato: foto social di gruppo, sorrisi e via. Marek, fresco campione di Turchia con il Trabzonspor, non tornava in città dal dicembre 2019, in occasione della partita di Champions con il Genk al San Paolo (all’epoca si chiamava così): lo stadio gli dedicò una standing ovation infinita, considerando che il febbraio precedente non era riuscito a salutarlo a dovere prima del trasferimento in Cina. F. Mandarini (Cds)