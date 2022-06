Giovanni Scotto: “Deulofeu-Bernardeschi, il Napoli ha fatto la sua scelta”

Il mercato estivo del Napoli fino a questo momento è dinamico, in attesa della questione rinnovi. Il giornalista de il Roma Giovanni Scotto aggiorna su Deulofeu. “Il #Napoli ha bloccato #Deulofeu. Accordo col giocatore per un quadriennale più opzione per il quinto a 2.5 mln a stagione. Serve l’accordo con l’#Udinese, che chiede qualcosa in più dei 10 mln offerti dal Napoli, che prende tempo in attesa della risposta di #Mertens sul rinnovo. Il #Napoli preferisce #Deulofeu a #Bernardeschi per il discorso ingaggio, visto che l’ex Juventus chiede almeno 3 mln a stagione più bonus. Lo spagnolo ne accetta 2.5 bonus inclusi. Si attende prima la risposta di Mertens, ma l’affare non sembra sia legato al rinnovo del belga“.