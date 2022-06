[Formazioni] Italia-Germania, debutto di Politano. Blocco Bayern Monaco per i tedeschi

Questa sera al “Dall’Ara” di Bologna, esordio in Nations League della nuova Italia del c.t. Mancini, contro la Germania. Gli azzurri saranno in cerca di riscatto, dopo l’aver mancato i Mondiali e la partita poco esaltante contro l’Argentina. Diversi i cambi di formazione. Soprattutto in difesa e centrocampo. In attacco spazio a Politano con Scamacca e Pellegrini. Per i tedeschi di Flick giocherà il blocco del Bayern Monaco, compreso l’esperienza di Neuer e Muller. In attacco spazio e Werner con Havertz e Gnabri ai lati.

Fonte: CdS