“Daily Mail” – Dalla Premier spunta l’offerta di Ten Haag per Lozano

Il Manchester United su Hirving Lozano. Questa la voce di mercato che rimbalza dall’Inghilterra con il Daily Mail che in queste ore dedica diverso spazio alla vicenda. I Red Devils starebbero seguendo l’esterno messicano del Napoli già da anni e ora affonderebbero il colpo sia per rinforzare il reparto di Ten Haag, ma anche per riaprire il canale economico che portava in Messico. Ad oggi, infatti, Lozano è il calciatore messicano più famoso nel mondo e più amato in patria. Allo United riaprirebbero i canali commerciali sfruttati per anni quando a Manchester è arrivato il Chicharito Hernandez. L’impresa, però, non sarà facile: il Napoli lascerà partire il Chucky solo con un’offerta convincente e di certo non inferiore al prezzo pagato per lui nel 2019 (oltre 40 milioni di euro).

Fonte: Mattino.it