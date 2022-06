Da KK a Ospina fino alla new entry Hjulmand. Tutto mercato azzurro

C’è Koulibaly, mica uno qualsiasi, con il suo contratto che scadrà nel 2023 e qualsiasi svolta da considerare: il valore di mercato non può scendere al di sotto dei 40 milioni di euro ma il Napoli spera di convincere il proprio capitano a rinnovare. Nel mistero più fitto, rimane da risolvere il destino di Ospina – con Vicario e Gollini obiettivi già sondati, come Hjulmand per il centrocampo – e di Mertens, entrambi ormai parametro zero e comunque profili dai quali Adl non vorrebbe staccarsi ma per i quali il sacrificio economico sarebbe comunque tenuto in linea con i parametri ed i paletti già fissati, che prevedono contenimento dei costi. In questo giochino che dispensa milionate di euro per il momento assai virtuali, c’è anche la possibilità che nulla muti nell’orizzonte opaco del mercato e che il Napoli riparta (anche) da Koulibaly ed Osimhen, i pilastri di una dorsale sulla quale Spalletti conta per ricominciare, per non vedere azzerata, e quasi del tutto, la propria identità. Saranno settimane da capogiro.

Fonte: CdS