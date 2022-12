Clima pesante per Gattuso: «I tifosi del Valencia non meritano un allenatore razzista, omofobo, maschilista e sessista»

L’ ambiente non è sereno ed anche se Rino Gattuso ha vissuto situazioni decisamente più spinose, non comincia di certo con il piede giusto l’avventura a Siviglia dell’ ex tecnico del Napoli. Deve riconquistare prima di tutto una tifoseria che, al momento, lo sta pesantemente criticando. Infatti c’è chi a Valencia non è per nulla contento del suo arrivo. La stampa spagnola, per esempio. Rino ha la “colpa” di essere legato a Jorge Mendes, a sua volta legato da ottimi rapporti al proprietario del Valencia, legami che non piacciono a tanti e in particolare all’ex vicepresidente del club, Miguel Zorio, che ha firmato e inoltrato due comunicati pesantissimi: «I tifosi del Valencia non meritano un allenatore razzista, omofobo, maschilista e sessista», in più ieri ha fatto anche di peggio: «Gattuso ha una malattia neurodegenerativa, cronica e incurabile che peggiora con lo stress della sua professione». Il riferimento è alla miastenia oculare di cui l’allenatore ha ammesso di soffrire durante la sua permanenza a Napoli. Intanto su Twitter è stato lanciato l’hashtag #NoAGattuso…ma l’arrivo dell’ex milanista ormai è una questione di ore.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS