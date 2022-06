CALCIO FEMMINILE – Laila Codina ritorna al Barcellona

Laia Codina torna all’FC Barcelona con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2024. Il difensore, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Milan, ha suggellato il ritorno con il presidente Joan Laporta e il tecnico Xavier Puig, nella carica di presidenza del Camp Nou .

Emersa dalle giovanili, Campllong (Girona) ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20 e nella sua prima fase al club ha giocato 20 partite, nelle quali ha segnato un gol. Il 22enne ha proseguito la sua progressione al Milan lo scorso anno, con il quale ha partecipato al turno preliminare di Champions League.

Le prime parola di Laia Codina: “Tornare a casa è sempre speciale, soprattutto dopo un anno di assenza per ricaricare le batterie e tornare con ancora più voglia. Il mio obiettivo è arrivare a undici anni, ho fissato obiettivi importanti. Ho seguito tutte le partite che potevo, compresa la finale di Torino, come un culer in più. Quest’anno dovremo lottare per la Champions, che deve essere il grande obiettivo”.

Fonte: fcbarcellona.cat