Alessandro F. Giudice (Cds): ” Il mercato  dei falsi  incedibili “

Così scrive sul CorrSport Giudice:

“I l calciomercato è partito in anticipo rispetto alla data di apertura ufficiale ma sembra frenato da casi difficili che bloccano molti club. Quasi ognuno ha la sua croce da portare: giocatori costosi, di cui si farebbe volentieri a meno, spesso frequentatori stabili della panchina o addirittura ai margini del progetto tecnico.