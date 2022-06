A Sarri manca sempre un portiere, si valuta in casa Napoli

Alla difesa manca sempre un portiere. Per Carnesecchi ballerebbe una distanza di 5 milioni tra la Lazio e l’Atalanta. I biancocelesti hanno offerto 10 milioni, Percassi ne chiede 15. Lotito e Tare hanno il sì di Carnesecchi, fanno leva sulla sua disponibilità. In corsa resta Vicario dell’Empoli, corteggiato dalla Fiorentina. L’Empoli lo riscatterà entro il 20 giugno per 10 milioni, può cederlo e tenerselo. Si sono valutati anche Meret e Ospina del Napoli, ha perso quota Sergio Rico del PSG (ultima stagione in prestito al Maiorca).

Fonte: CdS