Victor salterà il tour della Nazionale negli Stati Uniti

Victor, nel frattempo, è in Nigeria. In vacanza: ha chiesto e ottenuto di saltare il tour della Nazionale negli Stati Uniti per “ragioni di carattere personale” – come precisato in una nota ufficiale dalla federazione -, assicurando però la partecipazione alle due gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa: giovedì con la Sierra Leone in casa e il 13 giugno con Mauritius in trasferta. Una trasferta niente male. A seguire un’altra dose di ferie e poi, se il mercato del Napoli non sarà sconvolto da scossoni milionari tali da costringere il club a valutarne seriamente la cessione, il raduno di Castel Volturno e la partenza per il ritiro di Dimaro in agenda l’8 luglio.

Fonte CdS