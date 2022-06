Vertice Napoli/Dries, Mertens ha espresso la sua priorità

In piedi ci sono diversi altri discorsi di rinnovi, a cominciare da quello di Mertens che oggi giocherà in Nations League con il Belgio contro l’Olanda e poi sarà impegnato anche contro il Galles e nella doppia sfida (8 e 14 giugno) contro la Polonia, un derby azzurro contro Zielinski, un altro dei gioielli di mercato del Napoli che potrebbe diventare oggetto di desiderio di qualche club ma in occasione dell’ultima partita di campionato manifestò in maniera chiara la sua volontà di proseguire con il Napoli. Dries parlerà ancora con il presidente De Laurentiis per trovare un punto d’incontro perché il Napoli rappresenta la sua priorità e solo se non dovesse arrivare la firma si guarderebbe intorno per valutare altre possibili soluzioni. Il belga ha scritto la storia del Napoli e ha un feeling straordinario con i tifosi e con l’ambiente, quindi il proseguimento in maglia azzurra continua a rappresentare la sua preferenza. Fonte: Il Mattino