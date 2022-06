UFFICIALE – Il Getafe annuncia la cessione al Napoli di Mathias Olivera

Il Napoli lo aveva ufficializzato, attraverso il suo sito, oltre al twitter di Aurelio De Lauretiis, mancava solo il Getafe. Questa mattina il club spagnolo annuncia la cessione alla società partenopea di Mathias Olivera. “E’ stato definito l’accordo per la cessione del laterale sinistro. Mathías Olivera nelle quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Getafe ha segnato 111 partite ufficiali e realizzato due gol, oltre ad aver debuttato con la selezione del suo paese, l’Uruguay. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova fase professionale e lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e lo sforzo che ha sempre dimostrato nei confronti di questo club”.

Fonte: getafecf.com