Spalletti non ha mai in considerazione la partenza di “robocop”

In questi giorni di dilemmi che tolgono il sonno ai tifosi per il destino appeso a un filo dei vari Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian, lui dà serenità. Felice in maniera incondizionata di restare al Napoli. E con un sogno nel cassetto: dovesse il senegalese non restare in azzurro, vorrebbe quella fascia che Insigne ha consegnato allo spogliatoio. Sceglierà la squadra, nel caso, ma lui c’è. Ed è pronto anche a togliersi qualche giorno di vacanza per essere il 6 luglio a Castel Volturno, per partire per Dimaro con la squadra: l’ultima gara in Nations League è in programma il 14 giugno. Poi è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti. Ma prima ha voglia di riportare in alto l’Italia.

«Non siamo passati dall’essere dei fenomeni a essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l’ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale».

Robocop è pronto.

Fonte: Il mattino