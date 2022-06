SERIE A FEMMINILE – Tre sondaggi per Ana Lucia Martinez

Dopo aver indossato la maglia della Sampdoria, Ana Lucia Martinez, già si guarda intorno per la prossima stagione. La calciatrice classe ’90 ha dimostrato di avere estro, gol e anche assist e non mancano le pretendenti per la prossima stagione. Tre squadre hanno sondato il terreno. Si tratta della neo promossa Como Women, il Pomigliano e infine la Fiorentina, qualora andasse via la giovane Monnecchi. Insomma ancora la serie A nel destino della giocatrice del Guatemala, ex Napoli e Roma femminile.

La Redazione