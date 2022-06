Sarri vuole Zielinski, è disposto anche a sacrificare un big

Il sogno di Maurizio Sarri per la sua Lazio è Piotr Zielinski. Lo riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, che spiega come il tecnico toscano – firmato proprio ieri il rinnovo di contratto – starebbe valutando alcuni profili sul mercato. Il pallino di Sarri sarebbe il centrocampista del Napoli, per cui il tecnico sarebbe disposto a sacrificare Luis Alberto, anche in uno scambio tra i due giocatori con i partenopei. Intanto il tecnico attende Allan, che arriverebbe però solo in caso di risoluzione anticipata del contratto con l’Everton, a cui è legato per un’altra stagione.